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24 декабря, 08:00

Экономика

Оборот в пищевой промышленности Москвы превысил показатель в 580 млрд руб

Оборот в пищевой промышленности Москвы превысил показатель в 580 млрд руб

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Московские мясокомбинаты, а также заводы, выпускающие молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия, показывают самые большие объемы в производстве продуктов питания. Оборот пищевой промышленности города за первые девять месяцев этого года вырос более чем на 10%, превысив показатель в 580 миллиардов рублей.

Всего в пищевом секторе Москвы работает около 320 предприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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