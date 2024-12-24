Оборот в пищевой промышленности Москвы превысил показатель в 580 млрд руб

Московские мясокомбинаты, а также заводы, выпускающие молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия, показывают самые большие объемы в производстве продуктов питания. Оборот пищевой промышленности города за первые девять месяцев этого года вырос более чем на 10%, превысив показатель в 580 миллиардов рублей.

Всего в пищевом секторе Москвы работает около 320 предприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.