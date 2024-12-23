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23 декабря, 18:04

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Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен

Кабмин потребовал не допускать необоснованного повышения цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал не допускать необоснованного роста стоимости различных товаров. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что для этого необходимо внимательно наблюдать за балансом спроса и предложения в отношении ключевых товаров и услуг, в которых нуждаются россияне. Не менее важно следить за деятельностью промышленных и торговых предприятий, отметил Мишустин.

При наличии этих сведений власти смогут сдерживать колебания цен и детально прогнозировать ситуацию в том или ином сегменте, пояснил председатель правительства.

Ранее, комментируя рост цен в России, Владимир Путин объснил это тем, что предложение не успевает за спросом. Он также указал на связь этой проблемы с последствиями введенных против страны санкций и недоработками властей. Президент назвал рост цен плохой вещью, однако выразил надежду, что Россия сможет с этим справиться.

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