Эксперт Колчина назвала идею бесплатной раздачи продуктов нуждающимся положительной

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Идея депутата Госдумы Сергея Миронова по установке полок для бесплатной раздачи продуктов нуждающимся в магазинах является положительной, однако ее реализация требует проработки. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на эксперта Анастасию Колчину.

"Мы рады, что данная тенденция развивается не только в мире, но и в России <...> В целом инициативу Сергея Миронова мы поддерживаем. Она очень позитивная. Но мы как бизнес все-таки очень осторожно смотрим в сторону реализации этого законопроекта, потому хотелось бы, чтобы он был максимально проработан", – отметила она.

По словам эксперта, надо уточнить, какие товары будут подлежать выкладке и передаче, на основании каких документов и как это будет контролировать магазин. Также, как подчеркнула Колчина, изменения необходимо заранее обговорить с ретейлом, поскольку он будет являться исполнителем закона.

"Человек, например, на кассе сейчас показывает паспорт, когда покупает алкоголь. Соответственно, здесь человек, который будет подходить под критерии получения данного набора, будет показывать подтверждающий документ", – уточнила собеседница радио.

Миронов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением установить в магазинах полки с бесплатными продуктами с действующим сроком годности. Товары должны предназначаться для пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан и выдаваться на основании подтверждающих документов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, добавил, что для раздачи бесплатных продуктов в магазинах нужно изменить практику, при которой бизнесу дешевле уничтожать товары. Парламентарий убежден, что сделать эту инициативу повсеместной мешает современная налоговая система.

