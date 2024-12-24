Депутат Бессараб: военные пенсии повысят на 4,5% 1 октября 2025 года

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Военные пенсии в России планируют повысить на 4,5% с 1 октября следующего года, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Процент замещения денежного довольствия военных пенсионеров составил после последней индексации 89,83%, что выше нормы, закрепленной в законе, напомнила парламентарий.

"По итогам роста инфляции в текущем году военные пенсии были повышены на 5,1% вместо запланированных 4,5% в бюджете", – передает РИА Новости ее слова.

Между тем в 2025 году произойдут две масштабные индексации. С 1 января на 7,3% увеличатся страховые пенсии. Социальные и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысят с 1 апреля на 14,75%.

Социальные пенсии могут получать пенсионеры, которые не накопили достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды и некоторые другие категории.

