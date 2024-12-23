Соцфонд РФ досрочно выплатит часть пенсий за январь 2025 года

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Некоторые категории пенсионеров смогут досрочно получить свою пенсию за январь, в том числе страховую, социальную, накопительную, а также выплаты по старости и по инвалидности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Соцфонда РФ.

По информации Социального фонда, досрочная выплата пенсий затронет тех, чьи переводы через банк приходятся на новогодние праздники, то есть в период с 1 по 9 января. В связи с этим деньги переведут до 28 декабря, а доставка средств будет организована с учетом рабочего графика почтовых отделений во время праздничных дней.

Ранее россиянам рассказали, что в 2025 году произойдут две масштабные индексации. В частности, с 1 января на 7,3% увеличатся страховые пенсии. Социальные и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысят с 1 апреля на 14,75%. Социальные пенсии могут получать пенсионеры, которые не накопили достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды и некоторые другие категории.

