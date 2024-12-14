Депутат Чернышов предложил ежегодно выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

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В следующем году в Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

"В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению депутата, подобная мера позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства, а также использовать дополнительные средства на празднование или личные нужды. Чернышов также добавил, что инфляция и рост стоимости жизни негативно сказываются на доходах пенсионеров.

Ранее граждане РФ назвали приемлемой для жизни пенсию в размере 110 тысяч рублей, доля назвавших именно такую сумму за последний год выросла с 12 до 25%. Однако каждый третий респондент хочет получать пенсию от 50 до 100 тысяч рублей.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России вырастут на 14,75%. При этом для повышения выплаты не нужно обращаться в Социальный фонд и подавать заявление.

