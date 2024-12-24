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24 декабря, 09:42

Общество

Добровольцы поздравили с Новым годом более 2,8 тысячи пациентов детских больниц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ежегодная акция "Верить в чудо" проходит в столице в канун Нового года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В акции принимают участие добровольцы-спасатели. Они спускаются с крыш детских больниц в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы поздравить маленьких пациентов. Волонтеры дарят детям новогодние наборы с игрушками, а затем проводят театральные программы с фокусниками и аниматорами.

"Новый год вдохновляет дарить подарки, говорить друг другу теплые слова. Вместе с добровольцами-спасателями в этом году мы поздравили более 2,8 тысячи маленьких пациентов городских больниц, кто больше всех верит в Деда Мороза, Снегурочку и новогодние чудеса. Каждый год мы получаем большое количество слов благодарности за такую добрую традицию. Мы продолжим делать счастливыми детей и их родителей, помогать им верить в чудеса и добрые дела", – рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Акцию "Верить в чудо" проводят в детских больницах, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. Этим занимается ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики, а также московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Главный спуск прошел 24 декабря в детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой. Там волонтеры поздравили более 860 маленьких пациентов. Также детей поздравили в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Новогодние представления для маленьких пациентов прошли в детской городской клинической больнице № 9 имени Г. Н. Сперанского, Российской детской клинической больнице и многопрофильном клиническом центре "Коммунарка".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве более 1,3 миллиона горожан занимаются волонтерством. При этом больше миллиона из них – молодежь.

Как отметил мэр, волонтеры помогают благотворительным организациям, приютам для бездомных животных и участвуют в сборе гумпомощи. Также добровольцы организуют различные спортивные мероприятия и патриотические акции.

Владимир Путин заявил, что работа волонтеров объединяет весь мир на форуме "Мы вместе"

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