Синоптик Тишковец: снегопады придут в Москву 31 декабря

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Снегопады прогнозируются в столице 31 декабря, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Первый звонок от зимы, после затянувшейся оттепели, прозвучит в самый крайний день года, 31 декабря пройдут снегопады, столбики термометров успеют подняться чуть выше нулевой отметки", – говорится в его публикации.

При этом уже к 00:00 выпадение осадков прекратится, добавил эксперт. В праздничную ночь ожидается от минус 1 до минус 6 градусов, отметил Тишковец.

Влажные снегопады начнутся во второй половине 1 января – прогнозируется до 7 миллиметров осадков, после чего снежный покров вырастет до 10–15 сантиметров, уточнил синоптик. Всего за первую неделю нового года ожидается до 28–33 миллиметров осадков – половина от месячной нормы. Таким образом, высота сугробов к 7 января будет на уровне 22–27 сантиметров, заметил Тишковец.

Первые 20-градусные морозы придут в Москву 8 или 9 января, сообщил ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он подтвердил, что следующий год начнется с небольшого мороза, который продержится до 3 января. Затем в городе ожидается оттепель, а 5-го числа "морозы начнут брать верх".

