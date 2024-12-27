Синоптик Шувалов: морозы придут в Москву после Рождества

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Первые 20-градусные морозы в Москву придут после Рождества, 8 или 9 января, предположил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

После первых чисел года температура воздуха начнет падать, уже 7 января она может достигнуть 5–10 градусов холода.

Однако год начнется с небольшого мороза, который продержится до 3 января. Уже 4-го числа столицу ждет оттепель, спрогнозировал синоптик.

"С 5 января морозы начнут брать верх", – подчеркнул Шувалов.

Между тем синоптик Евгений Тишковец отметил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидаются переменная облачность без осадков, а также мороз от минус 6 до минус 1 градуса.

Кроме того, днем 1 января ожидается снегопад. Температура воздуха составит от минус 3 до 0 градусов. Тишковец добавил, что сугробы вырастут до 10–12 сантиметров.