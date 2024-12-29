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29 декабря, 16:15

Общество

Погода в Москве будет теплой вплоть до Нового года

Погода в Москве будет теплой вплоть до Нового года

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Погода в Москве будет теплой вплоть до Нового года. По прогнозу синоптиков, температура в столице останется на несколько градусов выше нормы и продолжит колебаться в районе 0 градусов.

В понедельник, 30 декабря, в столице продолжится волна слабой оттепели, потому что в дневные часы температура с легкостью сможет преодолеть 0 градусов и добраться до 1–2 градусов тепла. При этом атмосферное давление составит 755−756 миллиметров ртутного столба.

Температура начнет понижаться только к концу праздничной недели. По прогнозу, 4 января в ночное время похолодает до минус 6.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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