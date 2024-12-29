Диетолог Арзамасцев назвал допустимое количество конфет в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Есть конфеты лучше только по праздникам и не более двух–трех в день. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, чем меньше человек будет употреблять сладкого, тем лучше.

"Конфеты не содержат полезных элементов. Это исключительно сахар, максимум добавление орехов. Но минусы первого компонента все равно будут перекрывать плюсы второго", – указал специалист.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Сахар – это простой углевод, продукт с высоким гликемическим индексом. Он быстро усваивается, поэтому больше шансов, что пойдет в жиры. При постоянном употреблении может развиваться сначала инсулинорезистентность, потом гипергликемия натощак, а затем при прочих условиях и сахарный диабет.

По мнению эксперта, не стоит говорить об употреблении конфет один, два или три раза в неделю. Лучше есть их только по праздникам и в небольшом количестве.

"В праздники взрослым и детям можно съесть до двух–трех конфет в день. Это не сильно окажет влияние на метаболизм. Употреблять их лучше только при большом желании. Если конфеты лежат рядом, но желание их съесть небольшое, не стоит идти на поводу у психологических привычек", – отметил Арзамасцев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала леденцы самыми вредными для здоровья конфетами. По ее словам, такие изделия имеют в составе лишь сахар и ароматизаторы. Они провоцируют резкие скачки сахара и создают нагрузку на поджелудочную железу. К тому же леденцы могут вызывать воспаление во рту и желудочно-кишечном тракте.

