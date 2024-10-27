Проекту "Серебряное наставничество" исполнилось 1,5 года

Уникальному городскому проекту "Серебряное наставничество" исполнилось полтора года. Здесь дети, проживающие в столичных центрах содействия семейному воспитанию, обретают наставников из числа участников проекта "Московское долголетие".

Вместе участники проекта занимаются творчеством или кулинарией. При этом дети также делятся с взрослыми советами, как пользоваться гаджетами и социальными сетями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

