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27 октября, 14:15

Общество

Проекту "Серебряное наставничество" исполнилось 1,5 года

Проекту "Серебряное наставничество" исполнилось 1,5 года

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Уникальному городскому проекту "Серебряное наставничество" исполнилось полтора года. Здесь дети, проживающие в столичных центрах содействия семейному воспитанию, обретают наставников из числа участников проекта "Московское долголетие".

Вместе участники проекта занимаются творчеством или кулинарией. При этом дети также делятся с взрослыми советами, как пользоваться гаджетами и социальными сетями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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