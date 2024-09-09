На столичных стройках опробуют проект по снижению шума

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На столичных стройках опробуют разные методы снижения шума: от закупки тихого строительного оборудования до применения средств шумопонижения. Соответствующее предложение обсуждалось на заседании рабочей группы, которая займется разработкой мер по минимизации шума от строительных работ, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент природопользования.

В состав рабочей группы вошли представители департамента природопользования и охраны окружающей среды, Мосгосстройнадзора, Объединения административно-технических инспекций, департамента строительства, Московского фонда реновации, ведущих застройщиков и подрядных организаций.

В Москве активно ведется строительство жилых домов, школ, больниц и бизнес-центров. Однако ежегодно департамент природопользования и Мосгосстройнадзор получают порядка шести тысяч жалоб на шумные строительные работы на почти 950 объектах. В условиях постоянного роста и развития города необходимо обеспечить комфортные условия проживания для жителей.

На первом этапе специалисты провели анализ основных источников шума на строительных площадках. Наиболее шумными оказались землеройные работы, монтаж и демонтаж опалубки, использование ручных инструментов, а также транспортировка материалов. Кроме того, шум создают такие виды техники, как буровые установки, башенные и автомобильные краны, грузовые лифты, автобетоносмесители, бетононасосы с гидрострелами, экскаваторы, самосвалы и погрузчики, генераторные установки.

Департамент предложил разработать инструкцию по снижению шума при проведении строительных, земляных и благоустроительных работ. В ближайшее время планируется апробировать ее на 20 пилотных строительных площадках.

В рамках пилотного проекта будут применяться современные подходы и технологии по трем ключевым направлениям. Для снижения шума от техники предлагается использовать современное оборудование с низкими шумовыми характеристиками, переходить на электродвигатели, устанавливать глушители, жестко закреплять детали и применять уплотнители.

Также специалистами ведомств планируется внедрить ряд организационных мер: ограничение времени использования шумной техники, глушение двигателей незадействованного оборудования, эффективная организация транспортной логистики, размещение техники и оборудования на максимально возможном расстоянии от жилых и социальных объектов, установка автоматизированных систем контроля шума.

Следующий эффективный способ, который предложило ведомство, это применение средств шумопонижения, таких как установка шумозащитных экранов и кожухов, звукозащитных панелей и звукоизоляционных палаток.

Норма шума в ночное время около жилых домов составляет 45 дБА, в квартирах – 30 дБА. Строительная техника издает шум до 90–110 дБА. Ночное превышение шума в 2–2,5 раза негативно сказывается на здоровье людей, при этом влияет на сон и сердечно-сосудистую систему.

Тем временем летом на строительных площадках Москвы начали применять платформу дополненной реальности, робототехника и экзоскелет. С помощью современных технологичных устройств планируется повысить производительность труда и сократить сроки работ.