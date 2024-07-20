Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

При проектировании и строительстве метрополитена используются современные технологии, в том числе виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибрации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Также специалисты используют информационное моделирование, с которым проводится виртуальное строительство станций. Это помогает найти и исправить ошибки, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта, объяснил мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.