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20 июля, 22:30

Новости

Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

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Собянин: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

Новости часа: Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"

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Новости часа: началось строительство станции метро "Рублево-Архангельское"

При проектировании и строительстве метрополитена используются современные технологии, в том числе виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибрации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Также специалисты используют информационное моделирование, с которым проводится виртуальное строительство станций. Это помогает найти и исправить ошибки, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта, объяснил мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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