Платформу дополненной реальности и робототехнику используют на стройках Москвы

Платформа дополненной реальности, робототехника и экзоскелеты – эти технологии будут применять на стройках Москвы. Инновационные разработки начала внедрять группа компаний "Галс-Девелопмент".

Это позволяет значительно повысить производительность труда, сократить сроки строительных работ, а еще снизить потребность в низкоквалифицированной рабочей силе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.