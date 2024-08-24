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24 августа, 11:30

Технологии

Платформу дополненной реальности и робототехнику используют на стройках Москвы

Платформу дополненной реальности и робототехнику используют на стройках Москвы

Новые технологии начнут применять на стройках Москвы

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Платформа дополненной реальности, робототехника и экзоскелеты – эти технологии будут применять на стройках Москвы. Инновационные разработки начала внедрять группа компаний "Галс-Девелопмент".

Это позволяет значительно повысить производительность труда, сократить сроки строительных работ, а еще снизить потребность в низкоквалифицированной рабочей силе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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