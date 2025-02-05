Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 07:30

Город

"Мой район. Новости": в Москве обновили исторический дом на улице Климашкина

"Мой район. Новости": в Москве обновили исторический дом на улице Климашкина

"Культура за 100 секунд": на катке ВДНХ пройдет акция "Калейдоскоп чудес"

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 февраля

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

Интенсивное движение транспорта зафиксировано на Чурской эстакаде

Городские камеры зафиксировали свободное движение на Можайском шоссе

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

Городские камеры зафиксировали плотное движение на шоссе Энтузиастов

В Пресненском районе Москвы капитально отремонтировали исторический дом на улице Климашкина, который был построен почти сто лет назад. Здание, построенное в стиле эклектика, требовало серьезного ремонта, и специалисты использовали современные отечественные материалы и технологии для восстановления его первозданного облика.

После обновления фасад стал ярким и красивым, а декоративные элементы, такие как балясины и эркеры, получили новый вид. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика