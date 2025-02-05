05 февраля, 07:30Город
"Мой район. Новости": в Москве обновили исторический дом на улице Климашкина
В Пресненском районе Москвы капитально отремонтировали исторический дом на улице Климашкина, который был построен почти сто лет назад. Здание, построенное в стиле эклектика, требовало серьезного ремонта, и специалисты использовали современные отечественные материалы и технологии для восстановления его первозданного облика.
После обновления фасад стал ярким и красивым, а декоративные элементы, такие как балясины и эркеры, получили новый вид. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".