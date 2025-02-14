Милонов назвал День святого Валентина духовной диверсией против России

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День святого Валентина является духовной диверсией против России, заявил в разговоре с RT депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Зачем нам это пластиковое недоразумение? Что несет этот праздник нашей стране? Считаю, что привнесение Дня святого Валентина – это успешная духовная диверсия против России, которую совершили либералы в 1990-е годы", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, 14 февраля в его американском воплощении является разновидностью празднования "заражения духовным венерическим заболеванием".

Ранее Милонов возмутился "срамными товарами" в День святого Валентина. Депутат отметил, что в последнее время такие покупки стали символом праздника. Для борьбы с этим, добавил Милонов, в России необходима полиция нравов.

До этого замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе также отметил, что День святого Валентина превратился в коммерческий праздник. По его мнению, в России его альтернативой может стать День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.

