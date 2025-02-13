Эксперт Кунафин: набухание почек деревьев в Москве в январе не является аномалией

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Набухание почек, которое заметили в январе у ивы козьей, ракиты, вербы и других видов деревьев в Москве, не является аномалией, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина.

"Развитие почек у древесных растений происходит длительное время, в зимние оттепели эти почки могут набухнуть", – отметил эксперт.

При этом, по словам Кунафина, чтобы почки распустились, необходимы определенные условия. Среди них, например, определенные показатели среднесуточных температур и длина светового дня.

Ранее сообщалось, что в России аномально теплая зима может стать причиной раннего сезона аллергии. В Москве и Московской области уже сейчас фиксируют пыльцу ольхи, а на северо-западе страны – орешника.

Береза, чья пыльца считается одним из основных аллергенов, может начать цвести уже через 27–33 дня. При этом обычно береза начинает цветение в апреле–мае.