Москвичи признались в любви столице в День святого Валентина

В этом году жители столицы почти единогласно отказались от празднования Дня святого Валентина – только 4% горожан решили дарить традиционные валентинки. Однако ведущая программы "Москва сегодня" Света Доброхотова предложила выразить свои чувства не друг другу, а самому городу.

Прохожие на улицах делились, за что любят Москву: кто-то – за доброжелательных людей, кто-то – за красоту и многогранность. Некоторые признавались в любви к столице, как к живому человеку, за уют, масштаб и неповторимую атмосферу.

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