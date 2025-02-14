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14 февраля, 14:45

Общество

Москвичи признались в любви столице в День святого Валентина

Москвичи признались в любви столице в День святого Валентина

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В этом году жители столицы почти единогласно отказались от празднования Дня святого Валентина – только 4% горожан решили дарить традиционные валентинки. Однако ведущая программы "Москва сегодня" Света Доброхотова предложила выразить свои чувства не друг другу, а самому городу.

Прохожие на улицах делились, за что любят Москву: кто-то – за доброжелательных людей, кто-то – за красоту и многогранность. Некоторые признавались в любви к столице, как к живому человеку, за уют, масштаб и неповторимую атмосферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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