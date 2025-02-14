14 февраля, 06:14Общество
Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 14 февраля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом прогнозируется в Москве в пятницу, 14 февраля. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов мороза.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до минус 10 градусов, по области – до минус 12 градусов.
Весна наступит в столице в 20-х числах марта, считают синоптики. Февраль будет самым холодным месяцем. При этом зима еще не в полной мере проявила себя, поэтому морозы ожидают москвичей в дальнейшем.
Циклон принесет в столицу небольшой снегопад в выходные дни, 15–16 февраля. Температура воздуха ночью в субботу составит минус 9–10 градусов, днем – минус 5–7 градусов. Ночью в воскресенье температурные показатели составят минус 8–10 градусов, днем – минус 6–8.
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