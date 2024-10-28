EPS: умеренный альтруизм делает человека более желанным романтическим партнером

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Британские исследователи из Вульверхэмптонского университета пришли к выводу, что проявление умеренного альтруизма делает человека более привлекательным при онлайн-знакомствах. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на научный журнал Evolutionary Psychological Science (EPS).

Специалисты собрали 180 мужчин и женщин от 18 до 25 лет, которым представили несколько ненастоящих профилей для онлайн-знакомств и сценариев переписки, которые манипулировали степенью альтруизма вымышленного собеседника. Так, профили описывали три различных типа людей – высокоальтруистичных, умеренно альтруистичных и неальтруистичных.

Профиль высокоальтруистичного человека показывал того, кто регулярно занимается волонтерством и благотворительностью, в то время как неальтруистичного подчеркивал эгоистичное поведение и приоритет собственных интересов над помощью другим.

После знакомства с профилями участникам предлагалось оценить, кто из героев придуманных анкет представляется им самым желанным партнером. Ученые выявили, что умеренный альтруизм является наиболее привлекательным, чем высокий или низкий уровень альтруизма. По словам исследователей, данные результаты также свидетельствуют, что, хотя определенная степень альтруизма привлекательна для многих, ее чрезмерное проявление может вызывать опасения относительно практичности или уязвимости партнера.

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