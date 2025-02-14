Аномальное атмосферное давление отразилось на самочувствии москвичей

В Москве и ряде других регионов зафиксированы резкие перепады атмосферного давления, что вызвало ухудшение самочувствия у многих жителей. На минувшей неделе был побит рекорд – давление достигло 776 миллиметров ртутного столба.

По словам специалистов, причиной стала активность сибирского и атлантического антициклонов. Медики отмечают, что такие перепады особенно тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и низкой стрессоустойчивостью. Врачи советуют следить за питанием, соблюдать режим сна, больше отдыхать и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

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