Эксперты предупредили о новых схемах мошенничества с участием подростков

В СМИ все чаще появляются сообщения о том, что дети переводят деньги аферистам. Подростки хорошо разбираются в современных технологиях, но не всегда могут распознать мошенников.

Опасность усиливается тем, что дети с паспортом могут регистрировать аккаунты на "Госуслугах", чем также могут воспользоваться злоумышленники. Эксперты предупреждают, что схемы обмана становятся все сложнее, а родители не всегда успевают заметить списание денег с карт.

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