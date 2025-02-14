Почти 100 тыс шариков сбросили в ТРЦ "Ривьера" в День святого Валентина

В честь Дня святого Валентина по центральному атриуму ТРЦ "Ривьера" сбросили 99 000 шариков, рассказали в пресс-службе торгового-развлекательного центра Москвы.

Отмечается, что шары, использованные в шоу, были изготовлены из полностью натурального латекса, получаемого из сока каучукового дерева.

"Они экологичны и безопасны для окружающей среды", – добавили в пресс-службе ТРЦ.

Ранее сообщалось , что ко Дню святого Валентина на катке "Мечтатели" в "Лужниках" подготовили и праздничные активности. Влюбленных поздравят такие артисты, как Artik&Asti, DERZY, Sheba, LAPINA, Саша Санта, Катя Гусева, Arma, VAL и Митя Фомин.

Подарок в форме сердца ко Дню святого Валентина получили панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка. Они были в восторге от сюрприза, рассказали в столичном зоосаде.