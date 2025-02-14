14 февраля, 16:15Город
Почти 100 тыс шариков сбросили в ТРЦ "Ривьера" в День святого Валентина
Отмечается, что шары, использованные в шоу, были изготовлены из полностью натурального латекса, получаемого из сока каучукового дерева.
"Они экологичны и безопасны для окружающей среды", – добавили в пресс-службе ТРЦ.сообщалось, что ко Дню святого Валентина на катке "Мечтатели" в "Лужниках" подготовили и праздничные активности. Влюбленных поздравят такие артисты, как Artik&Asti, DERZY, Sheba, LAPINA, Саша Санта, Катя Гусева, Arma, VAL и Митя Фомин.
Подарок в форме сердца ко Дню святого Валентина получили панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка. Они были в восторге от сюрприза, рассказали в столичном зоосаде.