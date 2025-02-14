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14 февраля, 16:15

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Почти 100 тыс шариков сбросили в ТРЦ "Ривьера" в День святого Валентина

Видео: телеграм-канал "ТРЦ "Ривьера"

В честь Дня святого Валентина по центральному атриуму ТРЦ "Ривьера" сбросили 99 000 шариков, рассказали в пресс-службе торгового-развлекательного центра Москвы.

Отмечается, что шары, использованные в шоу, были изготовлены из полностью натурального латекса, получаемого из сока каучукового дерева.

"Они экологичны и безопасны для окружающей среды", – добавили в пресс-службе ТРЦ.

Видео: телеграм-канал "Москва сегодня"

Ранее сообщалось, что ко Дню святого Валентина на катке "Мечтатели" в "Лужниках" подготовили и праздничные активности. Влюбленных поздравят такие артисты, как Artik&Asti, DERZY, Sheba, LAPINA, Саша Санта, Катя Гусева, Arma, VAL и Митя Фомин.

Подарок в форме сердца ко Дню святого Валентина получили панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка. Они были в восторге от сюрприза, рассказали в столичном зоосаде.

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