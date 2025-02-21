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21 февраля, 15:30

Экономика

СМИ сообщили, что автоконцерн Porsche хочет вернуться на российский рынок

СМИ сообщили, что автоконцерн Porsche хочет вернуться на российский рынок

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На российский рынок хочет вернуться компания производитель автомобилей Porsche. Немецкий автоконцерн подал заявку в Роспатент на продление регистрации своего товарного знака на 10 лет. Это произошло сразу после российско-американских переговоров, которые прошли в Саудовской Аравии.

В марте 2022 года Porsche приостановил свою деятельность в России, закрыв 26 дилерских центров в 20 городах. Это привело компанию к миллиардным убыткам и масштабному сокращению сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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