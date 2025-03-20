Столичные предприниматели отправляют в зону СВО бытовую химию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные предприниматели отправляют в зону специальной военной операции в качестве гуманитарной помощи бытовую химию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Владельцы магазинов в Восточном административном округе особое внимание уделяют товарам для личной гигиены. В Гольянове в магазине сантехники и электрики для военнослужащих собрали и отправили посылки с товарами из торговой точки.

В качестве гуманитарной помощи были переданы шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты, лопаты, изолента, петли, скобы, лампы и другие товары. Также в посылках были патроны, носки, консервы и посуда.

Другой магазин сантехники из того же района передал в зону СВО не только принадлежности для душа и бритья, но и строительные материалы, средства от насекомых и стельки для обуви.

К сбору помощи присоединился салон автозапчастей. Его владельцы отправили бытовую химию, зубные пасты, щетки, пену для бритья, туалетные принадлежности. Помимо этого, в посылке были вода и коробки с печеньем.

Военнослужащие в зоне спецоперации получили более 55 наименований товаров для личной гигиены и хозяйственных нужд от трех магазинов с фиксированными ценами в районе Соколиная Гора и одного магазина в Измайлове.

Пять продуктовых магазинов в районе Преображенское передали для бойцов товары личной гигиены, среди которых были станки и крем для бритья, губки для обуви, шампуни, мыло, гели для душа. В сборе приняли участие три магазина в Северном Измайлове, которые, помимо прочего, добавили в посылки мешки для мусора, кондиционер для белья и влажные салфетки.

В рамках помощи военнослужащим три продуктовых магазина в Кунцеве (ЗАО) вместе с сотрудниками химчистки-прачечной из Бабушкинского района (СВАО) отправили предметы личной гигиены. В посылках были стиральный порошок и зубная паста. К отправке присоединились три торговых центра в Куркине (СЗАО), которые добавили средство от комаров и влажные салфетки.

Кроме того, несколько десятков наборов средств личной гигиены, хозяйственное и туалетное мыло, перчатки, влажные салфетки передали для участников спецоперации предприниматели из ЮАО – владельцы продуктового магазина из Бирюлева Западного и хозяйственного магазина из Нагорного района.

В свою очередь, два магазина из ЮЗАО направили для бойцов влажные салфетки, чистящие средства, а также свыше 100 литров средств для мытья посуды и стирального порошка.

С самого начала СВО столичные владельцы магазинов, торговых центров, автосалонов и других предприятий и рестораторы активно собирают и отправляют гуманитарную помощь для бойцов. Они кладут в посылки товары с длительным сроком хранения: мясные, рыбные и овощные консервы, крупы, макароны и сладости от печенья до шоколада и многое другое.

Кроме того, предприниматели из Москвы отправляют средства личной гигиены, лекарственные препараты и одежду, включая куртки, сапоги и термобелье. Помимо этого, в посылки нередко входят строительные материалы и военная техника, в том числе квадрокоптеры и автомобили.

Между тем с начала 2025 года владельцы столичных магазинов и ресторанов отправили для участников СВО десятки килограммов тушенки, посылки со сладостями, лекарства, одежду и термоодеяла.

Теплую одежду, покрывала и комплекты с защитой от тепловизоров передали военным меховой магазин и ателье по пошиву шуб в районе Хорошёво-Мнёвники. Также бойцы получили от строительного универмага из Северного Тушина нижнее белье и утепленные резиновые сапоги.