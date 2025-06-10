Режим ЧС введен в Крыму из-за последствий плохой весенней погоды

Фото: 123RF/scaliger

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в Крыму из-за последствий весенней непогоды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети главы республики Сергея Аксенова.

В зону ЧС были включены территории городского округа Судак, Красногвардейского, Белогорского, Нижнегорского и Первомайского районов. Устранение последствий непогоды будет осуществляться силами регионального Минсельхоза и органов местного самоуправления, подчеркнул Аксенов.

В мае крымский министр сельского хозяйства Денис Кратюк заявил, что на фоне гибели части урожая черешни, персика и сливы из-за заморозков в некоторых сельскохозяйственных районах республики может быть введен режим ЧС.

По его словам, подобная мера поможет законно обосновать снижение урожая, чтобы производители могли продлить лизинговые платежи. Также благодаря режиму ЧС аграрии смогут получить компенсацию за свои потери от страховых компаний.

Майская непогода в 2025 году привела к гибели чуть больше 100 тысяч гектаров посевов в России. Однако показатели текущего года меньше прошлогодних, когда погибло более миллиона гектаров посевов.