В Крыму могут ввести режим ЧС из-за гибели черешни и персиков

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В связи с гибелью части урожая черешни, персика и сливы в результате заморозков в нескольких сельскохозяйственных районах Крыма может быть введен режим чрезвычайной ситуации, заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Мы сейчас ведем мониторинг, все будет зависеть от объемов (пострадавшего или погибшего урожая. – Прим. ред.)", – рассказал он в беседе с РИА новости.

В случае превышения ущерба на 10–15% власти сначала введут угрозу ЧС, а при подтверждении опасений режим начнет действовать полноценно, пояснил министр.

По словам Кратюка, введение ЧС требуется для законного обоснования снижения урожая, чтобы сельхозпроизводители могли продлить лизинговые платежи. Кроме того, благодаря данным мерам аграрии смогут получить компенсацию за свои потери от страховых компаний.

Сейчас решение разрабатывается для фермеров, выращивающих косточковые фрукты, добавил он.

Плохая погода в мае 2025 года привела к гибели чуть больше 100 тысяч гектаров посевов в России. При этом показатели текущего года меньше прошлогодних, когда погибло более миллиона гектаров посевов.

Россиян ранее предупреждали о росте стоимости черешни и персиков на 35–50% в случае их дефицита. Однако, по мнению специалистов, сдержать рост цен получится, если агропромышленный комплекс внедрит морозоустойчивые сорта и технологии.

