Директор Ягодного союза Бугорский: цена на клубнику в среднем составит 500 руб за кг

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Директор Ягодного союза Игорь Бугорский в беседе с Москвой 24 спрогнозировал снижение цен на клубнику в ближайшее время.

Ягода уже появилась на столичных прилавках. По словам Бугорского, средняя оптовая цена на клубнику в течение сезона будет составлять примерно 500 рублей за килограмм. На данный момент ягоду можно купить за 600–800 рублей.

"Цены, наверное, будут плюс-минус сопоставимы с уровнем цен прошлого года", – уточнил Бугорский.

Поставлять клубнику в Москву в этом году будут не только из южных регионов России, но и из Греции и Турции. Также в столицу привезут клубнику, которую выращивали в Московской, Тверской и Ярославской областях, а также в северных регионах страны.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может ограничить или запретить импорт плодов и ягод. Сперва ограничение хотят распространить на клубнику, яблоки и груши в сезон их пикового производства в России – летом и осенью. Они могут начать действовать во втором квартале этого года.

Власти рассчитывают поддержать отечественных садоводов, в том числе используя механизмы таможенно-тарифного регулирования. Сенатор Сергей Митин уверен, что квоты на импорт и повышенные пошлины помогут повысить спрос на продукцию российских производителей.

При этом в министерстве сельского хозяйства сочли нецелесообразным полный запрет на импорт из-за климатических особенностей России.

