Музыкальный критик прокомментировал отказ украинской певицы от участия в "Евровидении"

Фото: youtube.com/Alina Pash
Любые спортивные соревнования и музыкальные фестивали связаны с представительством в другой стране, политикой. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал музыкальный критик Сергей Соседов.
По его словам, человек представляет страну, пересекая границу какого-либо государства.
"Смотрят не на ваше лицо, а на ваш паспорт. Какого цвета и дизайна паспорт, откуда вы пришли. Вы представляете страну, на вас смотрят не просто как на частное лицо, приехавшее отдыхать, на вас смотрят как на представителя страны, откуда вы приехали. А это политика", – подчеркнул Соседов.
Эксперт добавил, что Украина, вероятнее всего, сможет участвовать с другим конкурсантом. При этом критик отметил, что ему жалко артистов.
"Алина Паш очень талантливая артистка, я ее знаю с мощным голосом, она внешне красива. Она хороша собой. Артисты становятся заложниками той позорной политики, той позорной власти, которая сегодня царит на Украине", – высказался Соседов.
По его мнению, многие украинские артисты хотели бы работать в России, однако этот рынок для них закрыт. Те же, кто успел утвердиться в РФ, отметил Соседов, стали врагами народа на Украине.
Ранее певица Паш, которая должна была представлять страну на "Евровидении", сняла свою кандидатуру с участия в песенном конкурсе. Исполнительница оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она посещала Крым после его присоединения к России. В 2015 году артистка прибыла на полуостров российскими авиалиниями, что запрещено законодательством Украины.
Украинская певица Алина Паш отказалась от участия в "Евровидении"
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