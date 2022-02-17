Музыкальный критик прокомментировал отказ украинской певицы от участия в "Евровидении"

Фото: youtube.com/Alina Pash

Любые спортивные соревнования и музыкальные фестивали связаны с представительством в другой стране, политикой. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, человек представляет страну, пересекая границу какого-либо государства.

"Смотрят не на ваше лицо, а на ваш паспорт. Какого цвета и дизайна паспорт, откуда вы пришли. Вы представляете страну, на вас смотрят не просто как на частное лицо, приехавшее отдыхать, на вас смотрят как на представителя страны, откуда вы приехали. А это политика", – подчеркнул Соседов.

Эксперт добавил, что Украина, вероятнее всего, сможет участвовать с другим конкурсантом. При этом критик отметил, что ему жалко артистов.

"Алина Паш очень талантливая артистка, я ее знаю с мощным голосом, она внешне красива. Она хороша собой. Артисты становятся заложниками той позорной политики, той позорной власти, которая сегодня царит на Украине", – высказался Соседов.

По его мнению, многие украинские артисты хотели бы работать в России, однако этот рынок для них закрыт. Те же, кто успел утвердиться в РФ, отметил Соседов, стали врагами народа на Украине.

Ранее певица Паш, которая должна была представлять страну на "Евровидении", сняла свою кандидатуру с участия в песенном конкурсе. Исполнительница оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она посещала Крым после его присоединения к России. В 2015 году артистка прибыла на полуостров российскими авиалиниями, что запрещено законодательством Украины.

