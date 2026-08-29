Смертельное ДТП произошло на трассе в подмосковном Одинцове

Фото: 50.mchs.gov.ru

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-1 в районе поселка Трехгорка в Одинцовском городском округе. Предварительно, в результате ДТП есть погибшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники спецслужб. Автодорога не перекрывалась, однако движение на указанном участке в настоящее время затруднено. Точное число погибших и пострадавших в результате ДТП устанавливается.

Ранее автомобиль Mazda врезался в столб на улице Люблинской в Москве, в результате аварии травмы получили два человека. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Еще одно ДТП с участием электробуса произошло до этого на пересечении 1-го Красногвардейского проезда с Выставочным переулком, рядом с деловым центром "Москва-Сити". Предварительно, водитель электробуса ехал через перекресток, соблюдая правила дорожного движения. В этот момент пешеход выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.