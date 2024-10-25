Интернет-портал Astra признан иноагентом в России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Интернет-портал Astra внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает министерство, портал распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой политике, а также создавал негативный образ ВС РФ.

Кроме того, портал выступал против СВО, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

В Минюсте подчеркнули, что создатель и главный редактор портала проживает за пределами России.

Ранее ведомство включило в перечень иноагентов проект Ateo. По заявлению министерства, издание участвовало в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Кроме того, проект распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике, недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России, а также недостоверную информацию об избирательной системе страны.