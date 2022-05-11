Киркоров прилетел на "Евровидение" в Турин по особому приглашению

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Певец Филипп Киркоров прилетел в итальянский Турин на "Евровидение", от которого отстранили Россию, по особому приглашению. Об этом артист рассказал в своем Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Вот я и на базе. <...> По специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением". Я не мог отказать себе в удовольствии принять это приглашение и приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов сего мероприятия", – сказа Киркоров.

Он также отметил, что планирует болеть на конкурсе за греческую певицу.

В минувшем феврале, после начала спецоперации на Украине, организаторы "Евровидения" приняли решение отстранить Россию от участия в песенном конкурсе в 2022 году. Там посчитали, что включение РФ в состав участников нанесло бы ущерб репутации мероприятия.

