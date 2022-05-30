Принцы Уильям и Гарри восстановили дружеские отношения

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Принцы Уильям и Гарри сделали первый шаг к примирению в преддверии платинового юбилея восшествия на престол королевы Елизаветы II. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на The Mirror.

По данным издания, братья регулярно созваниваются и переписываются.

"Уильям видит, что Меган (Маркл. – Прим. ред.) – хорошая мать и верная жена, и искренне рад за своего брата. Похоже, что они уладили конфликт и вернулись к старым дружеским отношениям", – говорится в сообщении.

При этом в видеозвонках принцев Меган Маркл и Кейт Миддлтон не участвуют, решив дать возможность мужьям самостоятельно покончить с разногласиями.

Ранее сообщалось, что принц Гарри с супругой впервые за последние два года встретились с Елизаветой II. Пара посетила королеву в рамках поездки в Нидерланды. Последний раз принц Гарри виделся с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа в 2021 году. Меган Маркл не встречалась с британской королевой с 2020 года.

