Елизавета II впервые за два месяца появилась на публике после проблем со здоровьем

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Фото: AP Photo/Dominic Lipinski/Pool Photo via AP
Елизавета II впервые появилась на публике после сообщений о проблемах со здоровьем. Это первый выход королевы Великобритании на люди за последние два месяца. В последний раз ее видели на поминальной службе в честь ее супруга принца Филиппа, которая состоялась 29 марта, передает "Газета.ру".
Накануне Елизавета II посетила конное шоу, которое проходит недалеко от Виндзорского замка. Это мероприятие она посещает почти каждый год. Королева смотрела шоу с переднего сиденья своего автомобиля. По информации СМИ, она выглядела счастливой и часто улыбалась. Также королева немного пообщалась с людьми, пришедшими посмотреть шоу.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании пропустит традиционную тронную речь во время церемонии официального открытия сессии парламента. В Букингемском дворце объяснили такое решение королевы эпизодическими проблемами с мобильностью. Вместо Елизаветы II речь зачитает 73-летний принц Чарльз Уэльский. За всю историю королева пропускала церемонию только два раза, в том числе из-за беременности.
Также стало известно, что Елизавета II в 2022 году пропустит летние приемы в Букингемском дворце. Она будет представлена на садовых вечеринках другими членами королевской семьи.
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