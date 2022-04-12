Бывший шеф-повар Елизаветы II назвал любимое блюдо королевы

18:17
Фото: ТАСС/Joe Giddens
Любимым блюдом королевы Британии Елизаветы II является картофель фри с филе рыбы в панировке, запеченной в духовке, рассказал ее бывший шеф-повар Даррен МакГрейди.
Специально для королевы повар нарезал картофель ровными прямоугольниками, однако она съедала всего шесть кусочков за один раз. При этом вместо тартара или горохового пюре Елизавета II предпочитала голландский соус с эстрагоном, но он был сложен в готовке.
МакГрейди был личным поваром британской королевы с 1982 по 1993 год, сообщает радио КП.
Ранее МакГрейди рассказал, какой продукт ненавидит Елизавета II. Он отметил, что она потребовала не использовать чеснок в приготовлении блюд для королевской семьи. По словам бывшего повара, королева Великобритании ненавидит запах и вкус этого растения.
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