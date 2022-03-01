Елизавета II впервые встретилась с семьей после выздоровления от COVID-19

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Королева Великобритании Елизавета II впервые провела время с семьей после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Отмечается, что 95-летняя королева провела день с принцем Уильямом, его супругой Кейт Миддлтон и их детьми, а также с принцессой Беатрис и ее маленькой дочерью Сиенной.

В настоящее время состояние Елизаветы II не вызывает опасений. По данным журналистов, королева ездит за город и выгуливает своих собак, когда ей это позволяет самочувствие.

20 февраля стало известно, что Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. Сообщалось, что королева продолжала выполнять легкие обязанности монаршей особы в Виндзоре, однако ей пришлось отменить несколько онлайн-встреч из-за охрипшего голоса.