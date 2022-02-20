Королева Великобритании заразилась коронавирусом – СМИ

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Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

"Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду", – передает издание.

По информации источника, Елизавета II сможет выполнять легкие обязанности монаршей особы в Виндзоре на предстоящей неделе.

Королеве Великобритании на сегодняшний день исполнилось 95 лет. В апреле 2021 года в возрасте 99 лет скончался ее супруг, герцог Эдинбургский, принц Филипп.

В феврале 2022 года стало известно, что коронавирус подтвердился у 73-летнего наследника британского престола принца Чарльза. Представитель королевской семьи ушел на самоизоляцию.