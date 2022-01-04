Король и королева Швеции заразились коронавирусом

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Король Карл XVI Густав и королева Швеции Сильвия сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Aftonbladet.

Отмечается, что супруги чувствуют себя хорошо, у них легкие симптомы.

Король и королева ранее прошли ревакцинацию от коронавируса.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом. Тогда он рассказал, что испытывал легкие симптомы. Кроме того, Остин заявил, что соблюдал все необходимые требования врача.

До этого COVID-19 заразился президент Черногории Мило Джуканович. Сообщалось, что он получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с заразившимся.

