Президент Черногории заразился коронавирусом

23 декабря, 23:31
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Президент Черногории Мило Джуканович заразился COVID-19 после контакта с инфицированным человеком, сообщает в четверг, 23 декабря, пресс-служба политика.
"Президент <...> получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с заразившимся. У президента легкие симптомы, он чувствует себя хорошо", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Джуканович продолжит работу, но будет находиться на самоизоляции.
В декабре прошлого года президент Черногории был госпитализирован с пневмонией, однако тесты на коронавирус в тот момент дали отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что COVID-19 заразился президент ЮАР Сирил Рамафоса. Политик почувствовал себя плохо после мероприятия в Кейптауне. Он ушел на самоизоляцию. Наблюдение за состоянием главы государства осуществляют эксперты военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.
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