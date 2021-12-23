Президент Черногории заразился коронавирусом

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Президент Черногории Мило Джуканович заразился COVID-19 после контакта с инфицированным человеком, сообщает в четверг, 23 декабря, пресс-служба политика.

"Президент <...> получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с заразившимся. У президента легкие симптомы, он чувствует себя хорошо", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Джуканович продолжит работу, но будет находиться на самоизоляции.

В декабре прошлого года президент Черногории был госпитализирован с пневмонией, однако тесты на коронавирус в тот момент дали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что COVID-19 заразился президент ЮАР Сирил Рамафоса. Политик почувствовал себя плохо после мероприятия в Кейптауне. Он ушел на самоизоляцию. Наблюдение за состоянием главы государства осуществляют эксперты военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.