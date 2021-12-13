Президент ЮАР заразился COVID-19

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Фото: POOL/EPA/TASS/FILIP SINGER
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заразился коронавирусом. Об этом говорится в заявлении офиса главы государства в официальном Twitter-аккаунте.
"Президент Сирил Рамафоса получает лечение от слабых симптомов COVID-19 после того, как получил положительный результат теста на вирусную инфекцию в воскресенье", – утверждается в сообщении.
Президент почувствовал себя плохо после мероприятия в Кейптауне. В данный момент он ушел на самоизоляцию. Наблюдение за состоянием главы государства осуществляют эксперты военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.
"Президент, который полностью вакцинирован, <...> передал все полномочия вице-президенту Дэвиду Мабузе на следующую неделю", – добавляется в публикации.
Ранее СМИ сообщили, что президент Чехии Милош Земан заразился коронавирусом. Утверждалось, что глава государства проходит лечение в больнице.
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