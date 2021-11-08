Глава Минприроды РФ Козлов заразился коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заразился коронавирусом и пропустит климатический саммит ООН в Глазго. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя министерства Марину Евсееву.

Она пояснила, что Козлов сдал положительный тест на COVID-19. Министр продолжит работать дистанционно, а вместо него в конференции по климату примет участие замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

"Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр находится дома, работает в дистанционном формате. В запланированных очных мероприятиях будут принимать участие заместители министра", – заявила Евсеева.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не будет принимать участие в климатическом саммите в Глазго, поскольку это не предусмотрено форматом мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что не будет ни личного выступления, ни видеоконференции.