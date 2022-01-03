Глава Минобороны США сдал положительный тест на коронавирус

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Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом. Об этом информирует официальный сайт Пентагона.

"Сегодня утром мой тест на коронавирус дал положительный результат", – сообщил Остин.

Он уточнил, что испытывает легкие симптомы болезни. При этом он соблюдает все необходимые требования врача.

Ранее стало известно, что президент Черногории Мило Джуканович заразился COVID-19. Утверждалось, что глава государства продолжил работу, но принял решение находиться на самоизоляции.

До этого сообщалось, что COVID-19 заразился президент ЮАР Сирил Рамафоса. Политик почувствовал себя плохо после мероприятия в Кейптауне.