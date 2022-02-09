Король Испании заразился коронавирусом

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Испанский король Филипп VI заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает RT.

В королевском дворе пояснили, что 8 февраля у него проявились легкие симптомы COVID-19. Пройденный монархом тест оказался положительным.

В ближайшие семь дней Филипп VI будет соблюдать карантин. Медики оценивают его состояние как хорошее.

Отмечается, что королева Летисия и их младшая дочь инфанта София не жаловались на болезненные симптомы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что заразился коронавирусом. У них с женой выявили "Омикрон"-штамм. 6 февраля стало известно, что COVID-19 заболел и министр обороны страны, сопровождавший главу государства в поездке на Украину.