Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал, какой продукт ненавидит королева

Фото: ТАСС/AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Бывший шеф-повар королевы Великобритании Даррен МакГрейди рассказал, какой продукт ненавидит Елизавета II. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
МакГрейди отметил, что Елизавета II потребовала не использовать чеснок в приготовлении блюд для королевской семьи. По его словам, королева Великобритании ненавидит запах и вкус этого растения.
"Нам запретили подавать блюда с чесноком или большим количеством лука", – признался МакГрейди.
Он добавил, что у королевы есть любимые спиртные напитки. По словам бывшего шеф-повара, Елизавета II предпочитает джин и французский вермут дюбонне.
Ранее в Букингемском дворце раскрыли программу праздничных мероприятий, которые пройдут в честь 70-летия пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II. Период с 2 по 5 июня объявят нерабочими днями. В праздничную программу войдет парад в центре Лондона.
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