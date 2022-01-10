Букингемский дворец обнародовал программу празднования платинового юбилея Елизаветы II

Фото: ТАСС/Jacob King

В Букингемском дворце раскрыли программу праздничных мероприятий, которые пройдут в честь 70-летия пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II.



Мероприятия стартуют уже 10 января, праздничную программу откроет кулинарный конкурс, в рамках которого каждый желающий сможет сделать особенное блюдо, посвященное правлению королевы. Наиболее интересные рецепты выберут представители жюри во главе с писательницей и телеведущей Мэри Берри.

Среди мероприятий – шоу с участием более 1 тысячи человек и 500 лошадей на территории Виндзорского замка. Оно будет приурочено к истории государства.

Период с 2 по 5 июня объявят нерабочими днями. В праздничную программу войдет и парад в центре Лондона. В нем собираются принять участие 1,4 тысячи военных из разных подразделений королевских Вооруженных сил, 200 лошадей и 400 музыкантов. Участники парада пройдут по классическому маршруту – от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии в сопровождении членов монаршей семьи верхом или в каретах.

Также в Лондоне 3 июня пройдет специальная праздничная служба в соборе Святого Павла, а 4 июня в Букингемском дворце – концерт, в котором примут участие знаменитости из разных стран. В эти дни для гостей откроют королевскую резиденцию в Сандрингеме на востоке Англии и замок Балморал в Шотландии.

В июле на фасадах Букингемского дворца, Виндзорского замка и Холирудского дворца в Эдинбурге подготовят световые представления, посвященные восхождению королевы на трон, ее коронации и правлению.

Отмечается, что в настоящее время нет информации о том, будет ли сама королева присутствовать на всех праздничных событиях. По данным агентства PA, возможно, основную часть обязанностей на себя возьмут другие члены королевской семьи, включая принца Уэльского Чарльза и его жену герцогиню Корнуоллскую Камиллу.

Ранее стало известно, что Елизавета II побывала на церемонии крещения своих правнуков. Мероприятие было устроено для сына принцессы Эжени Августа Филиппа и сына Зары Тиндалл Лукаса Филиппа и проходило для узкого круга лиц в Большом Виндзорском парке. Однако до этого сообщалось, что королеве пришлось отказаться от участия в крестинах, но в день события ее заметили на пути в церковь.