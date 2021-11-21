Елизавета II посетила церемонию крещения правнуков

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Королева Великобритании Елизавета II посетила церемонию крещения своих правнуков. Мероприятие было устроено для сына принцессы Эжени Августа Филиппа и сына Зары Тиндалл Лукаса Филиппа и проходило для узкого круга лиц в Большом Виндзорском парке, сообщает Daily Express.

До этого сообщалось, что Елизавете II пришлось отказаться от участия в крестинах, однако в день события ее заметили на пути в церковь.

В конце октября стало известно, что 95-летняя королева Великобритании

перешла на удаленную работу. Тогда она отменила участие в климатической конференции в Глазго, пропустила воскресную церковную службу и не поехала в Северную Ирландию.