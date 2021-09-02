Елизавета II назвала условия возможного отречения от престола

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Королева Великобритании Елизавета II назвала условия отречения от престола. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на королевского биографа Мэтью Деннисона.

Несколько последних лет правления оказались сложными для монархини: на 99-м году жизни скончался ее супруг принц Филипп, со скандалом семью покинули принц Гарри и Меган Маркл, также произошел скандал с участием принца Эндрю, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Несмотря на все это, Елизавета заявила, что не намерена так просто уступить трон. Она назвала всего два условия, которые могут вынудить ее это сделать.

"Она сложит с себя полномочия только в двух случаях: если заболеет Альцгеймером или перенесет инсульт", – процитировал ее Деннисон.

Ранее бывший шеф-повар королевы Даррен Макгрейди рассказал о ее необычных гастрономических предпочтениях. Монархиня любит гамбургеры, однако не в том виде, к которому все привыкли.

Блюдо должно подаваться без булочки, чтобы его можно было есть ножом и вилкой. Вместо кетчупа его заправляют клюквой. Часто королеве готовят гамбургеры из оленины.

