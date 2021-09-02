Елизавета II назвала условия возможного отречения от престола

14:13
Фото: AP Photo/Scott Heppell
Королева Великобритании Елизавета II назвала условия отречения от престола. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на королевского биографа Мэтью Деннисона.
Несколько последних лет правления оказались сложными для монархини: на 99-м году жизни скончался ее супруг принц Филипп, со скандалом семью покинули принц Гарри и Меган Маркл, также произошел скандал с участием принца Эндрю, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Несмотря на все это, Елизавета заявила, что не намерена так просто уступить трон. Она назвала всего два условия, которые могут вынудить ее это сделать.
"Она сложит с себя полномочия только в двух случаях: если заболеет Альцгеймером или перенесет инсульт", – процитировал ее Деннисон.
Ранее бывший шеф-повар королевы Даррен Макгрейди рассказал о ее необычных гастрономических предпочтениях. Монархиня любит гамбургеры, однако не в том виде, к которому все привыкли.
Блюдо должно подаваться без булочки, чтобы его можно было есть ножом и вилкой. Вместо кетчупа его заправляют клюквой. Часто королеве готовят гамбургеры из оленины.
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