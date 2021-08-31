Кейт Миддлтон и принц Уильям переедут в Виндзор раньше, чем ожидалось

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Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются переехать поближе к королеве Елизавете II, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

О своем решении герцог и герцогиня Кембриджские могут объявить уже на следующей неделе, считает королевский эксперт Анджела Левин. По ее мнению, переезд может состояться и гораздо позже – ближе к Рождеству.

"Что не идеально, но с королевской семьей произошло столько всего, что нельзя делать все сразу", – сказала она.

Эксперт предполагает, что переезд мог быть спланирован из-за желания заботиться о семье, в частности о королеве. Левин отметила, что, несмотря на то что Елизавета II не подает виду, она тяжело переживает утрату мужа, с которым прожила вместе 70 лет.

Ранее королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические.