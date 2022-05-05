Елизавета II пропустит летние приемы в Букингемском дворце

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Королева Великобритании Елизавета II в 2022 году пропустит летние приемы в Букингемском дворце. Об этом говорится в заявлении дворца.

"В этом году королева будет представлена на садовых вечеринках другими членами королевской семьи, а подробности их участия будут сообщены в надлежащее время", – говорится в сообщении.

Летние приемы должны начаться в Букингемском дворце на следующей неделе. Традицию ввела в середине XIX века королева Виктория (1819–1901), она устраивала завтраки для избранных.

Ранее стало известно, что в Лондоне 24 мая состоится открытие новой линии метро, названной в честь королевы Елизаветы II. Это событие приурочено к празднованию платинового юбилея монарха. Ожидается, что королева примет участие в открытии маршрута.

Елизаветинская линия свяжет через пригороды Лондона Рединг и Эссекс через центр города. Всего на линии появятся 40 новых станций, а время в пути на многих участках сократится от 15 до 30 минут. Поезда будут следовать как наземным, так и подземным путями.

